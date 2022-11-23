Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит»
По словам политика, «враги продолжают внимательно калькулировать» пуски и запасы России
23 ноября 2022, 20:13
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит». Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам политика, «враги продолжают внимательно калькулировать» пуски и запасы России. Однако они напрасно надеются на истощение российских возможностей.
«Продолжение следует. Всем хватит!» — подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудил наращивание объёмов поставки российским войскам высокоточного оружия.
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