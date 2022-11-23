Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о запасах российского вооружения фразой «всем хватит». Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, «враги продолжают внимательно калькулировать» пуски и запасы России. Однако они напрасно надеются на истощение российских возможностей.

«Продолжение следует. Всем хватит!» — подчеркнул Медведев.

Он также добавил, что в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудил наращивание объёмов поставки российским войскам высокоточного оружия.