Медведев заявил, что «бурный роман европейцев с украинцами» скоро закончится

Европа устала от наплыва беженцев с Украины, что свидетельствует о приближающемся завершении «бурного романа европейцев с украинцами». Такое мнение в своём Telegram-канале выразил замглавы Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев отреагировал на информацию о митинге в Варшаве из-за огромного притока украинских беженцев в страну после начала специальной военной операции России. Зампред Совбеза подчеркнул, что поляки таким образом «вспомнили про свой оголтелый национализм» и «напоминают криком почти четырём миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, о том, что они в Польше».

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака», — написал Медведев.

Новости

Политика Матвиенко: Украина в ближайшее время не вступит в Евросоюз

Напомним, что ранее Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС. Евросовет также решил признать европейскую перспективу Грузии и предоставит статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты.