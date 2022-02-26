Медведев заявил о возможном возвращении смертной казни в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что исключение России из международных организаций станет возможностью вернуть в России смертную казнь. Об этом он написал на своей странице во “ВКонтакте”.

Медведев заявил, не видит проблем для России из-за её исключения из некоторых международных организаций.

“Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости”, — написал политик.

Также Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях. Он назвал такие меры ответом на санкции против Москвы.