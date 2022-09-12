Мэр Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил горожан за участие в выборах

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил жителей города за участие в выборах. Его слова передаёт пресс-служба городской администрации.

«Хочу поблагодарить каждого барнаульца, проголосовавшего за развитие родного города. В течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября — барнаульцы шли на участки: выбирали удобное время в своём графике, приходили целыми семьями, чтобы проголосовать. Радует, что в избирательном процессе активно участвуют горожане всех возрастов. Это говорит о неравнодушии наших жителей к судьбе Барнаула», — сказал мэр.

Он добавил, что задача депутатов — оправдать доверие избирателей.

Вячеслав Франк выразил надежду на то, что администрация города и депутаты БГД выстроят конструктивное взаимодействие и будут работать на благо Барнаула.

Ранее обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев объяснил, почему выборы в Барнаульскую городскую Думу закончились уверенной победой «Единой России».