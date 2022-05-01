Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Первомаем

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с праздником весны и труда. Как сообщает пресс-центр мэрии, он напомнил, что праздник с вековой историей по-прежнему наполнен глубоким смыслом, объединяет людей и вдохновляет на созидание.

«Краевая столица гордиться своими тружениками. Барнаул с гордостью носит почетное звание „Город трудовой доблести“. Эстафету героев труда сегодня продолжают те, кто строит дома, печет хлеб, ремонтирует дороги, учит детей, оказывает помощь заболевшим. Благодаря представителям самых разных профессий город продолжает развиваться», — заявил Франк.

Глава города уверен, что ответственность, сплоченность и трудолюбие помогут выстоять в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию.

«В эти весенние дни желаю всем счастья, здоровья, семейного благополучия, стабильности, дальнейшей плодотворной работы на благо столицы Алтайского края. Пусть всегда с нами будут оптимизм и надежда на лучшее!» — закончил Франк.