Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил партийную тройку на выборы в городскую думу

Кандидатуры секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России», главы города Вячеслава Франка, председателя Барнаульской гордумы Галины Буевич и генерального директора группы компаний «Союз» Владимира Отмашкина выбраны в качестве тройки кандидатов на выборы в городскую думу VIII созыва.

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко отметил, что партия сформировала достойную команду кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу.

«Перед началом основной кампании мы провели предварительное голосование по самой открытой модели. Жители Барнаула определили тех кандидатов, которые пойдут вместе с партией на выборы. Это авторитетные, работоспособные, профессиональные кандидаты, они пришли с новыми идеями, планами и уже заручились поддержкой барнаульцев, благодаря партийной процедуре», — подчеркнул Александр Романенко.

Он добавил, что за неполные полгода, что глава города Вячеслав Франк находится на посту секретаря Барнаульского отделения партии, партийная работа серьёзно усилилась.

«Мы даём сигнал жителям города: партию ведут те люди, которые умеют брать на себя ответственность и работать на благо города. Вячеслав Франк сделал очень многое: по его инициативе прошёл масштабный отчёт первичных отделений партии и городских депутатов перед избирателями, во всех районах Барнаула открываются общественные центры партии. Он создал задел для большой командной работы на перспективу. Закономерно, что именно ему партия доверила такую ответственную задачу — возглавить список партии „Единая Россия“ на выборах в Барнаульскую городскую Думу», — прокомментировал Александр Романенко.

По словам лидера барнаульских единороссов Вячеслава Франка, партийная тройка, куда вошли действующий председатель Барнаульской гордумы, ректор Алтайского института культуры Галина Буевич и известный алтайский строитель Владимир Отмашкин, — олицетворяет команду единомышленников, готовых работать на благо города.

«Хотел бы поблагодарить всех членов Президиума регионального политического совета, губернатора региона Виктора Томенко и лидера партии в крае Александра Романенко за доверие и большую поддержку. Я сам просил Президиум поддержать мою кандидатуру: являясь секретарём Барнаульского местного отделения партии, я просто обязан нести ответственность перед единомышленниками. Тройку представляют настоящие профессионалы. Галина Буевич — это большой опыт в области управления городом и образования. Владимир Отмашкин — человек, стоявший у истоков создания партии, который ежедневно работает на благо города, региона и страны. Рад, что эти преданные Барнаулу люди ведут за собой команду единороссов. Наша цель — сохранить ту устойчивость и стабильность работы как по линии Барнаульской городской Думы, так и по линии администрации города, что позволит нам сохранить эффективное взаимодействие и с Алтайским краевым Заксобранием, и с правительством региона. Мы намерены сохранить стабильность в городе и продолжать дальнейшее развитие Барнаула», — резюмировал Вячеслав Франк.

Добавим, вся партийная тройка — Вячеслав Франк, Галина Буевич и Владимир Отмашкин — действующие члены партии, которые участвуют в работе «Единой России» с начала 2000-х годов.