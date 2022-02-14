Мэр Бийска Студеникин в третий раз заболел COVID-19

Глава Бийска Александр Студеникин снова заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал в своём Instagram-аккаунте.

“Уважаемые бийчане! Сегодня, почувствовав лёгкое недомогание и першение в горле, сдал тест на ковид. Результат положительный. С 15 февраля ухожу на дистант”, — написал градоначальник.

Напомним, Студеникин уже дважды болел коронавирусом. В первый раз ему диагностировали коронавирус в конце октября 2020 года.

Позднее, в ноябре 2020 года, у него снова нашли COVID-19. Тогда мэр собирался поехать в Москву в рабочую командировку и сдал тест перед вылетом. Несмотря на то, что он недавно перенёс болезнь, в его мазках нашли коронавирус.