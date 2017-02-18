Меркель: после холодной войны мир не смог наладить отношения с Россией

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Международное сообщество после окончания холодной войны так и не смогло окончательно наладить отношения с РФ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему нет стабильных отношений с Россией", - цитирует ТАСС главу немецкого правительства.

При этом германский канцлер подчеркнула, что будет "неустанно работать" во благо установления хороших отношений с РФ, несмотря на разные мнения по некоторым вопросам.

"Последние 25 лет мы не смогли установить стабильные отношения с Россией, но ведь Россия наш сосед, это внешняя граница для ЕС", - отметила Меркель.

Она добавила, что действие Основополагающего акта Россия - НАТО необходимо сохранить в силе. Он него нельзя отказываться, даже учитывая сложное время, подчеркнула канцлер.

"Это означает для меня дальнейшую реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях между НАТО и Россией. Здесь у нас одинаковые интересы, мы должны в этом работать сообща", - добавила она.

По ее мнению, угрозы в сфере кибербезопасности необходимо также обсудить в рамках Совета Россия - НАТО. "Новые информационное возможности, поражение важной инфраструктуры - это серьезные вызовы для демократических государств", - отметила она.

По словам Меркель, в последнее врем часто ведутся разговоры о новостях в целом и сфабрикованных новостях. Канцлер ФРГ считает важным, чтобы граждане принимали самостоятельные решения, опираясь на любые данные.

В заключение она отметила, что Запад и РФ имеют общие интересы в деле борьбы с терроризмом. "Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща", - подчеркнула глава немецкого правительства.