Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что мир вступает в новую историческую эпоху. При этом решить связанные с глобализацией проблемы, по ее мнению, можно с помощью открытости, пишет РИА Новости со ссылкой на "Рейтер".

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая", — приводит слова Меркель агентство.

Политик подчеркнула, что при попытке решить проблемы с помощью поляризации и популизма "мы ничего не получим".

Канцлер считает, что немцы должны показать, что "придерживаются основных принципов нации".

Агентство добавляет, что ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер назвал новой вехой в мировой истории избрание Дональда Трампа на пост американского лидера. По мнению дипломата, с избранием республиканца "старый мир XX века наконец остался в прошлом".