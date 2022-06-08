Меркель заявила, что не видит себя посредником в конфликте между Украиной и Россией

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пока не видит себя посредником между Россией и Украиной. Об этом она заявила во время общения с прессой в Берлине, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему она не будет звонить Владимиру Путину для урегулирования конфликта, Меркель заявила, что это, как ей кажется, «в настоящий момент не принесет пользу».

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — уточнила Меркель.

Ангела Меркель была канцлером ФРГ с 2005 по 2021 год. В настоящее время она не занимает никаких официальных постов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов к переговорам Владимиром Путиным.