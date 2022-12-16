Мэром Горно-Алтайска стала Ольга Сафронова, которая до этого была сити-менеджером

В Республике Алтай депутаты горно-алтайского горсовета 16 декабря избрали мэром города Ольгу Сафронову, пишут «Новости Горного Алтая».

«За это решение проголосовали 19 народных избранников, решение было принято единогласно. Ранее кандидатуру Сафроновой поддержала „Единая Россия“, полностью контролирующая городской парламент», — отмечает издание.

Теперь в Горно-Алтайске глава администрации и мэр — одно должностное лицо. До этого несколько лет мэром был председатель горсовета — Юрий Нечаев, а администрацией руководил сити-менеджер — Ольга Сафронова.

Ольга Сафронова родилась 3 августа 1976 года в Республике Алтай. Работала няней в детсаду и маркетологом. С 1999 году — на госслужбе. С 2012 по 2014 год — замминистра регионального развития. С 2014 года — зампред правительства республики. С 2016 года — глава администрации Горно-Алтайска. В сентябре 2022 года избрана депутатом горсовета.