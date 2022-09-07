«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин пригрозил оставить Евросоюз без энергии

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пригрозил оставить Евросоюз без энергии, пошутив про мёрзнущий волчий хвост. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: „Мёрзни, мёрзни, волчий хвост“», — сказал глава государства.

Напомним, что ранее страны «Большой семёрки» заявили о планах ограничить стоимость российской нефти определённым лимитом. Специалисты отмечали, что попытки установить предельную стоимость российского сырья чреваты разгоном мировых цен на нефть и газ.

При этом ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России, а Великобритания объявила о планах прекратить закупки нефти у Москвы до конца года. Позже отказаться от российского сырья решили и страны Евросоюза, но эмбарго должно полноценно заработать только к началу декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.