«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин пригрозил оставить Евросоюз без энергии
Глава государства отметил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы на невыгодных условиях
Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пригрозил оставить Евросоюз без энергии, пошутив про мёрзнущий волчий хвост. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.
«Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: „Мёрзни, мёрзни, волчий хвост“», — сказал глава государства.
Напомним, что ранее страны «Большой семёрки» заявили о планах ограничить стоимость российской нефти определённым лимитом. Специалисты отмечали, что попытки установить предельную стоимость российского сырья чреваты разгоном мировых цен на нефть и газ.
При этом ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России, а Великобритания объявила о планах прекратить закупки нефти у Москвы до конца года. Позже отказаться от российского сырья решили и страны Евросоюза, но эмбарго должно полноценно заработать только к началу декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.