Метель и мокрый снег. В Алтайском крае спрогнозировали ухудшение погодных условий

Теплая, но при этом ветренная погода ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. Согласно прогнозу краевого ЦГМС, 22 марта в крае потеплеет до +5 градусов, однако на большей территории региона ожидаются мокрый снег и метели, на дорогах сильный гололед, а порывы ветра достигнут 22 м/с.

23 и 24 марта дневная температура воздуха составит от -3 до +3 градусов. В эти дни в регионе также ожидается господство непогоды: снег, метель и сильный ветер.

Ночные температуры в эти дни составят от -4 до -11 градусов, местами похолодает до -14.

В Барнауле столбики термометров покажут плюсовую температуру лишь 24 марта — в краевой столице потеплеет до +1 градуса.