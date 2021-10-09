МИД обвинил трёх сотрудников американского посольства в мелкой краже

МИД России требует снять дипломатический иммунитет с трёх сотрудников дипмиссии США. Их подозревают в краже рюкзака в московском баре, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД сообщили, что три административно-технических сотрудника американского посольства украли рюкзак у отдыхавшего в заведении мужчины. По данным столичного МВД, подозреваемые – военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет. Полиция получила записи с камеры наблюдения, на которых видно, как подозреваемые заходят с пропавшим рюкзаком на территорию посольства.

В МИД указали, что подозреваемые должны незамедлительно покинуть Россию в случае отказа от снятия иммунитета.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены просят выслать 300 российских дипломатов. Они назвали причиной возможный отказ Москвы увеличить американское диппредставительство.