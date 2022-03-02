МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве

Власти Польши начали изымать недвижимость России в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Варшавы уже начали процесс изъятия здания русской школы при посольстве. Также будет изъято здание, в котором проживали дипломаты. В данный момент оно не заселено и требует ремонта.

В МИД Польши заверяют, что оба эти здания, которые будут изъяты, находятся во владении России незаконно.

Посол РФ в Польше заявил, что ведомство будет разбираться в этом вопросе. Посольство ознакомлено с происходящим.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о закрытии американского неба для российских самолётов.