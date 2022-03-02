МИД Польши начал изымать российскую недвижимость в Варшаве
Российское посольство планирует разобраться в вопросе и установить законность этих действий
2 марта 2022, 06:53, Илья Звягинцев
Власти Польши начали изымать недвижимость России в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Власти Варшавы уже начали процесс изъятия здания русской школы при посольстве. Также будет изъято здание, в котором проживали дипломаты. В данный момент оно не заселено и требует ремонта.
В МИД Польши заверяют, что оба эти здания, которые будут изъяты, находятся во владении России незаконно.
Посол РФ в Польше заявил, что ведомство будет разбираться в этом вопросе. Посольство ознакомлено с происходящим.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил о закрытии американского неба для российских самолётов.
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