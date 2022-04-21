МИД РФ объявил персонами нон грата всех сотрудников консульств стран Балтии

Решение было принято исходя из принципа взаимности и стало ответной мерой на действия Латвии, Эстонии и Литвы

21 апреля 2022, 20:55

Россия закрывает некоторые консульские учреждения Латвии, Литвы и Эстонии, а их сотрудники должны будут покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ на своём сайте.

Так, послов Латвии и Эстонии Мариса Риекстиньша и Маргуса Лайдре, а также временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене 21 апреля вызвали на Смоленскую площадь. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства в Тарту.

«На основе принципа взаимности, а также с учётом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — отметили в МИД.

Таким образом, Москва объявила глав и сотрудников эстонской и латвийской миссий персонами нон грата. Не являющиеся российскими гражданами консульские служащие и административно-технический персонал признаны неприемлемыми.

Напомним, что в начале апреля власти Литвы и Латвии понизили уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну.

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