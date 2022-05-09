МИД РФ отреагировал на нападение на российского посла в Польше

МИД РФ отреагировал на нападение на посла РФ Сергея Андреева в Польше. Как говорится в распространенном для СМИ сообщении, польским властям был выражен решительный протест за потакание «по сути дела неонацистким молодчикам.

«МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня-же.

Напомним, что 9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали на кладбище советских воинов. Дипломат собирался возложить венок, но дипломату не дали этого сделать. Агрессивная толпа перекрыла ему дорогу, выкрикивая нецензурные лозунги, после чего Андреева облили красной краской.

После случившегося российский дипломат в окружении полиции покинул кладбище.