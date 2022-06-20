МИД РФ потребовало от Литвы немедленной отмены запрета на транзит грузов в Калининград

Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы немедленной отмены запрета транзита товаров через территорию страны. Об этом говорится в распространённом 20 июня заявлении ведомства.

Так, главе дипломатической миссии Литвы в Москве объявлен решительный протест. Ведомство потребовало незамедлительной отмены этих рестрикций, добавив, что Москва расценивает эти меры как открыто враждебные.

Напомним, что 17 июня 2022 года Власти Литвы сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. Остановлено движение почти половины грузов по железной дороге.