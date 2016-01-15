МИД РФ: встреча Лаврова и Керри состоится в Цюрихе 20 января

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проведут личную встречу в Цюрихе 20 января, сообщается в четверг, 14 января, на сайте МИД РФ.

Целью встречи будет обсуждение путей урегулирования кризиса в Сирии и конфликта на Украине. Главы внешнеполитических ведомств продолжили рассмотрение этих тем после телефонного разговора российского и американского президентов, которые обсудили актуальные международные проблемы, говорится в сообщении.

Марию Захарову. "Встреча Лаврова и Керри в основном будет посвящена вопросам сирийского урегулирования с учетом того, что Россия и Америка активно вовлечены в процесс и являются сопредседателями "венского формата", – цитирует ТАСС официального представителя МИД РФ

Она надеется, что встреча принесет пользу данному процессу урегулирования в Сирии.