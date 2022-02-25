МИД России объявил о "жёстких мерах" в ответ на санкции Евросоюза

Россия ответит на санкции Евросоюза “жёсткими мерами”, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ. Речь идёт об ограничениях, которые ЕС наложил после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Российский МИД заявил, что ЕС не анализировал ситуацию, а сразу начал применять санкции. Также, по мнению дипломатов, Евросоюз не уполномочен решать проблемы войны и мира в Европе.

“Очередные недружественные шаги ЕС против России, а также братских нам ДНР и ЛНР, не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жёсткие ответные меры”, — подчеркнули в дипведомстве.

Напомним, в санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и ещё 27 физических лиц и организаций, “сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”. Кроме того, ЕС решил ввести ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в ДНР и ЛНР или извлекающих из них выгоду.