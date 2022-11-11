МИД: Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий

Россия остается открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу только подтвердить позицию — мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков.

Замглавы министерства подчеркнул, что если Киеву укажут «из соответствующих столиц», то шансы на такой диалог вероятно, вырастут.

«Но опять-таки — у нас нет никаких препятствий, и диалог должен идти без предварительных условий», — заключил замминистра.