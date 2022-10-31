МИД выразил протест послу Нидерландов из-за попыток завербовать дипломатов

МИД России выразил протест послу Нидерландов из-за действий иностранных спецслужб в отношении отечественных дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и препятствуют нормальному функционированию российских загранучреждений», — заявили в министерстве.

Также в МИД отметили, что это не первая за последние годы провокация со стороны иностранных спецслужб на территории Нидерландов. В декабре 2018 года сотрудники ЦРУ подходили в парке к работнику постпредства России при Организации по запрещению химического оружия, через год пытались склонить к сотрудничеству атташе российского посольства.

По данным министерства, власти и правоохранительные органы Нидерландов «не только не пресекают подобные противоправные действия, но и сами в них участвуют». В частности, в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать трех российских дипломатов, объявленных ранее персонами нон грата.

МИД России призвал власти Нидерландов отказаться от недружественных действий во избежание ухудшения отношений, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.