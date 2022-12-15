Новый текст принципиально одобрили ещё в январе 2022 года, однако изменившаяся ситуация потребовала продолжить работу над концепцией и учесть новые моменты

15 декабря 2022, 19:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

МИД РФ может опубликовать новую концепцию внешней политики России уже в начале 2023 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

По его словам, новый текст принципиально одобрили ещё в январе 2022 года, однако изменившаяся ситуация потребовала продолжить работу над концепцией и учесть новые моменты.

«Сейчас можно сказать, мы находимся на достаточно продвинутом этапе. Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности», — заявил дипломат.

Дробинин добавил, что концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политики России. В ведомстве исходят из того, что многое из указанного в тексте будет предвосхищать внешнеполитическую линию РФ в ближайшие четыре-шесть лет.