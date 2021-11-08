Миграционный кризис. Сотни людей с мешками пытаются перейти через границу в Белоруссии

На границе между Белоруссией и Польшей заметили сотни людей, которые движутся в сторону Польши, сообщает Telegram-канал Mash.

Колонна из желающих покинуть Белоруссию растянулась на несколько сотен метров. У многих замечены тяжёлые сумки, нагруженные вещами. Колонна идёт прямиком по проезжей части. Возле пропускных пунктов на самой границе собралась гигантская очередь.

"Вести.ру" называет эту толпу людей беженцами, стычки между которыми в последнее время постоянно происходят на белорусско-польской границе. Regnum сообщает, что пограничники Белоруссии обвиняют поляков в жестоком обращении с мигрантами. Белорусское ТВ выпустило сюжет о том, как польские военнослужащие жестоко обращаются с нелегальными мигрантами при насильственном выдворении их обратно в Белоруссию. На видео запечатлены женские крики и одежда, которую человек в камуфляже выбрасывает в проход проволочного заграждения.

Польские ведомства ежедневно сообщают о провокациях вдоль забора из колючей проволоки, поощряемых белорусской стороной. На днях были опубликованы кадры, как мигранты кидались в польских пограничников комьями земли. В пресс-службе польского ведомства подчеркнули, что это происходило на глазах как минимум одного белоруса в форме. Regnum пишет, что Польша переживает миграционный кризис уже четвёртый месяц.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко утвердили решения Высшего госсовета Союзного государства. Главы государств подписали 28 союзных программ, в частности – новую военную доктрину и миграционную концепцию.