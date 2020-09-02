Михаил Мишустин собрался в Белоруссию

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября, чтобы встретиться с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства России Михаила Мишустина", – сказал Лавров.

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На прошлой неделе премьер-министр созвонился с белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили торговое сотрудничество, укрепление взаимодействия в рамках Союзного государства и график контактов на уровне правительства.

Напомним, что протестные акции, которые начались по всей Белоруссии 9 августа после президентских выборов, продолжаются уже больше трех недель. Причиной стала шестая победа Александра Лукашенко, который, по результатам подсчета ЦИК, набрал более 80% голосов, с чем не согласны протестующие.

Как ранее писал amic.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что белорусские власти держат ситуацию в стране под контролем. Он отметил, что несмотря на продолжающиеся акции протеста, силовикам и руководству Белоруссии удается предотвращать возможные провокации, которые потенциально могут возникнуть при большом скоплении людей.