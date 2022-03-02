Милиция ДНР заявила о готовящейся провокации с гибелью мирного населения в Мариуполе

Представитель народной милиции ДНР сделал экстренное заявление — по их данным, в городе Мариуполе на территории завода «Азов-Сталь» командиром отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной Гвардии Украины проводится подготовка к массовой провокации с гибелью мирных жителей. Как сообщает официальный сайт ведомства, для этого на территорию завода «Азов-Сталь» завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях.

По информации ведомства, в случае прорыва обороны Мариуполя подразделениями ВС РФ националисты планируют осуществить подрыв корпусов завода, с дальнейшим обвинением российской стороны в уничтожении мирных жителей и гражданской инфраструктуры огнём артиллерии.

Кроме того, в подвале и помещениях школы № 34 по улице Гастелло принудительно удерживается свыше 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети. В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам.

По информации преподавателей Приазовского государственного технического университета, расположенного по улице Университетской, боевики из подразделения «Азов» приступили к минированию здания, а также подступов к нему управляемыми взрывными устройствами.