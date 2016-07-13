Министр обороны Польши обвинил Россию в причастности к Волынской резне

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Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию в том, что она якобы дала толчок "Волынской резне", сообщает РИА Новости со ссылкой на польский интернет-портал Kresy.pl.

Политик считает, что именно русские "использовали" украинских радикалов. Также Мачеревич уверен, что волынские события - это геноцид.

В ответ на это заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала на своей странице в Facebook следующее: "Хотелось бы уточнить у Варшавы пару моментов. Озвучил ли министр обороны официальную позицию Польши или свою личную? Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата? Нет ли опасения, что, молчаливо поощряя подобные шовинистические высказывания, польское руководство от бытовой русофобии незаметно скатывается к разжиганию национальной ненависти?"

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Политика Минобороны Польши: для сдерживания РФ хватит одного батальона НАТО

Напомним, глава Минобороны Польши не раз оказывался в центре скандалов из-за своих антироссийских заявлений. Например, в начале июня он заявил, что Россию может сдержать один батальон НАТО, а через пару дней назвал Москву "самой большой угрозой миру".

Агентство пишет, что ранее польский сенат в своей резолюции назвал "Волынскую резню" геноцидом, устроенным украинскими националистами.

В Польше считают, что во время Второй мировой войны члены Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ - ред.) массово убивали поляков с Волыни, из Восточной Галиции и юго-восточных воеводств. По разным оценкам, во время тех событий погибли от 35 до не менее 100 тысяч человек.