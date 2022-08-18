Министром больше, министром меньше. Почему в краевом правительстве появилась «мода» на и.о.

В правительстве Алтайского края несколько месяцев остаётся вакантным кресло министра спорта. Прежний глава ведомства Алексей Перфильев ушёл по собственному желанию ещё в апреле, а преемника у него так и не появилось. Ровно год тянулась «эпопея» с руководителем Минобра: лишь накануне, 15 августа, губернатор Виктор Томенко утвердил на эту должность исполнявшую обязанности главы ведомства Светлану Говорухину. До сих пор пустует кресло руководителя краевого управления по тарифам, а также главы информационного департамента (у губернатора нет пресс-секретаря, — прим. ред.). Отчего в регионе так долго происходят кадровые назначения, что не так с местными чиновниками и каких ещё перемен ждать в ближайшие месяцы — в материале amic.ru.

Ждали Артёмова, а получили Говорухину

В августе 2021 года должность министра образования Алтайского края добровольно оставил Максим Костенко, вскоре он перебрался в Москву. В ноябре стало известно, что Костенко стал и.о. директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ. В марте 2022 года его окончательно утвердили на этой должности.

Всё это время в крае Минобразования возглавляла Светлана Говорухина. По данным инсайдеров, изначально её не рассматривали в качестве замены Костенко. В числе возможных сменщиков чаще всего звучала фамилия вице-мэра Барнаула по социальной политике Александра Артёмова. По сведениям источников amic.ru, именно в пользу кандидатуры Артёмова склонялся и губернатор Виктор Томенко. Однако ему не удалось согласовать барнаульского чиновника с федеральным центром. По информации конфидентов, якобы активно противодействовал назначению Артёмова экс-министр образования края Максим Костенко. Возможно, именно он лоббировал кандидатуру своей соратницы Светланы Говорухиной.

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В конце июля 2022 года, в тот момент, когда Говорухина находилась в статусе и.о. министра, в соцсетях появилось анонимное письмо. Предположительно, его написали сотрудники краевого Минобра. Авторы документа обращались к министру просвещения РФ Сергею Кравцову «с целью содействия восстановления работоспособности краевого министерства и недопущения окончательной деградации выполнения своих функций и задач». Составители текста указывали, что, на их взгляд, непрофессиональная работа экс-министра Максима Костенко и его команды послужила поводом для увольнения многих квалифицированных сотрудников.

По мнению авторов письма, врио министра Светлана Говорухина, как и её ближайшее окружение, не нашли поддержки среди педагогов. В случае её назначения руководителем министерства коллектив ведомства может существенно сократиться. «Убедительно просим вас: при согласовании министра посетите Алтайский край, лично пообщайтесь с руководством, правительством края, сотрудниками министерства, ректорами вузов региона и не допустите на должность министра некомпетентных лиц», — говорилось в обращении к министру Кравцову.

А между тем в краевом Минобрнауки опровергли информацию, что сотрудники ведомства написали анонимное письмо к федеральному министру с жалобами на нынешнее руководство.

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«Возможно, назначение Говорухиной было ускорено после появления скандального письма, предполагает политтехнолог Константин Лукин. — Есть, впрочем, иной вариант: других достойных кандидатур не нашлось либо их не согласовали с Москвой. Говорухина же в определённом смысле гарантирует преемственность курса министерства».

Спортивная отрасль стагнирует

В отличие от Минобра, всё ещё пустует кресло в краевом Министерстве спорта. Руководитель здесь отсутствует уже четыре месяца, с тех пор как в апреле Виктор Томенко принял отставку Алексея Перфильева. Пока СМИ остаётся только строить догадки, кому перейдёт должность.

Из-за отсутствия начальника профессиональные клубы не могут согласовать бюджеты на следующий сезон. По сведениям amic.ru, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур. Среди них — чиновник из Красноярского края и известный алтайский дзюдоист, призёр Олимпийских игр Иван Нифонтов.

После ухода Алексея Перфильева формально ведомством руководит его заместитель Максим Рябцев. Сам Перфильев в интервью amic.ru говорил, что видит в кресле министра именно его и якобы рекомендовал Виктору Томенко кандидатуру своего зама. Однако, по сведениям amic.ru, в правительстве региона вообще не рассматривали Рябцева в качестве претендента на должность министра и намерены пригласить человека «не из команды Перфильева». Как утверждают источники, чиновник лишь на бумаге возглавляет Минспорт и не имеет серьёзных полномочий.

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Долгое время на пост главы ведомства рассматривали, утверждают инсайдеры, бывшего заместителя министра спорта региона Юрия Самсоненко, а также главу фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме, руководителя региональной федерации кикбоксинга Вячеслава Перерядова. Но оба кандидата не прошли отбор.

Сейчас отсутствие профильного министра тормозит развитие всей спортивной отрасли. Уже в конце лета — начале осени стартует сезон у многих профессиональных команд региона, руководство которых не знает, с кем согласовывать многомиллионные бюджеты. Кроме того, в ближайшее время необходимо сформировать бюджет и решить, сколько денег получат федерации в 2023 году. От этого зависит подготовка спортсменов к различным турнирам.

Отсутствие министра спорта уже не в лучшую сторону отразилось на профессиональных видах спорта. Так, известный предприниматель Михаил Дроздов, скорее всего, выйдет из числа руководителей хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Часть бюджета команды складывалась как раз за счёт инвестиций, получаемых от бизнесмена.

Худший за долгие годы старт выдало барнаульское футбольное «Динамо», проигравшее на старте сезона пять матчей, причём три их них с крупным счётом. Туманные перспективы в предстоящем сезоне и у мужского клуба «Алтайбаскет». Давно сводит концы с концами женский клуб по хоккею на траве «Коммунальщик» — единственный из Алтайского края, выступающий в элитном дивизионе.

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Причём страдает не только профессиональный спорт: неизвестна судьба нескольких крупных инвестпроектов. Например, нет никакой новой информации о строящихся барнаульских ФОКах: успеют ли все заявленные ранее объекты возвести в срок? Никто сейчас эти проекты, по сути, не контролирует.

Назначить министра спорта к знаковой дате — Дню физкультурника — не получилось, но есть вероятность, что это всё же произойдёт в ближайшее время, говорит Лукин. «Объективно, может быть должность не самая ключевая в правительстве, но столь долгий период без министра влияет негативно на все идущие здесь процессы, — уверен эксперт. — Не случайно на теме министра спорта даже стали спекулировать представители оппозиции — например, алтайская КПРФ, вовсю предлагающая своих „кандидатов“ на этот пост».

Кого ещё не хватает в краевом правительстве?

Есть и ещё ряд незакрытых позиций в региональном кабмине. Например, с конца мая отсутствует руководитель департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике. Ранее эту должность занимал Дмитрий Негреев. Когда у губернатора появится новый пресс-секретарь и кто конкретно им будет — неизвестно. Пока даже фамилий потенциальных претендентов в медиасреде не называется. Возможно, говорит политолог Сергей Асеев, человека так долго ищут уже с прицелом на губернаторские выборы 2023 года, с тем, чтобы отладить и выстроить всю работу в ходе избирательной кампании.

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Продолжает оставаться без постоянного руководителя и краевое управление по тарифам. Сейчас его формально возглавляет Олег Колосков.

«Виктор Томенко по привычке не торопится с кадровыми назначениями. Ему проще самому взять на себя эти функции, чем передать кому-то, — напоминает Константин Лукин. — Тем более что следующий год для главы региона будет особенно важным: пятилетний срок полномочий подходит к концу и предстоят новые выборы. Поэтому кадровые решения будут максимально выверенными».

Казус Никитюка

Не всегда назначения министров в крае проходят гладко. Причём это касается не только затяжной паузы перед принятием решения, но и подбора устраивающих всех кандидатур. Такой случай произошёл с краевым Минтрансом. После того как в мае 2021 года с должности ушёл Александр Дементьев (тогда ещё не было известно о его уголовном преследовании, — прим. ред.), ведомство с приставкой и.о. возглавил Валерий Никитюк. Спустя некоторое время стало известно, что жена врио главы алтайского Минтранса может стать фигурантом уголовного дела. С заявлением в правоохранительные органы обратился руководитель бийской дорожной фирмы «Компания-ДС» Александр Прокудин.

Возможно, именно эта история в итоге и не позволила Никитюку закрепиться в кресле руководителя, считает Асеев.

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Вопросы к Валерию Никитюку у правоохранителей возникли год назад в связи с заявлением ООО «Компания-ДС» о хищении автомобиля Mercedes Benz GLK 280, которое якобы совершила его супруга Елена. Как указывала фирма, стороны заключили сделку купли-продажи на 950 тысяч рублей, но покупательница продолжила пользоваться автомобилем, пока не попала в аварию. Возмещать ущерб за машину никто не стал. В итоге Следком после проверки отказал в возбуждении уголовного дела, так как не нашёл здесь состава преступления, уточнял «Банкфакс». Неизвестно, данное ли обстоятельство в итоге привело к уходу Никитюка, но так или иначе при Томенко это практически единичный случай, когда назначенец на должность министра в ранге и.о. затем не стал полноценным руководителем. Сейчас краевым Минтрансом руководит бывший глава Павловского района Антон Воронов. Никитюк же покинул должность по собственному желанию.

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Можно вспомнить, как долгое время не назначали главу краевого Минприроды, в итоге выбор был сделан в пользу Андрея Стрелковского, отмечает Асеев. За время губернаторского срока Томенко успел в крае смениться и министр сельского хозяйства. Теперь ведомством руководит Сергей Межин. Тем не менее говорить о какой-то нестабильности или кадровой текучке не приходится, уверен Лукин: «Ротация идёт, где-то она даже носит плановый характер. Когда Томенко выиграл губернаторские выборы в 2018 году, многие предполагали, что губернатор поменяет и кадровый подход. Часть команды, доставшейся ему от прежнего губернатора, он сохранил, пришедшие же чиновники из Красноярска не были на первых ролях и в своём родном регионе. Поэтому требовать от такого состава чего-то выдающегося было бы опрометчиво».

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Объективные потери и вынужденные перестановки

С момента, как регион возглавил губернатор Виктор Томенко, из краевого правительства ушли по собственному желанию пять министров. Так, в 2019 году покинул должность министр финансов Владимир Притупов, а в 2020 году — министр экономического развития Павел Дитятев. В августе 2021 года, как и его коллеги, пошёл на повышение в Москву министр образования Максим Костенко. В сентябре 2020 года уволился глава Минприроды Владимир Попрядухин. Наконец, в январе 2022 года ушёл министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. И если преемника Притупову нашли достаточно быстро (ему на смену пришёл Данил Ситников), то на место Дитятева долго никого не назначали. С приставкой и.о. почти два года отработал Анатолий Нагорнов. Всё это время пустовало и кресло вице-премьера, которое должен занимать руководитель Минэкономразвития. Лишь в конце ноября 2021 года Нагорнов избавился от приставки и.о.

Были и другие причины для расставания с высокопоставленными чиновниками. За 2020-2021 год под уголовное преследование угодили вице-премьер Ирина Долгова, министр транспорта Александр Дементьев (оба уволились незадолго до того, как против них были выдвинуты обвинения) и представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань. Вместо Долговой социальную сферу сейчас курирует Игорь Степаненко, который отвечает ещё и за направление, связанное с ЧС. А на смену Штань пришла Наталья Кувшинова. Кроме того, уголовное наказание получил и бывший управделами губернатора Андрей Степанов.

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По данным источников amic.ru, не исключены кадровые ротации в правительстве до сентября 2023 года — времени новых губернаторских выборов. Причём перестановки, скорее всего, станут носить вынужденный характер. По сведениям инсайдеров, правоохранители проявляют интерес к деятельности вице-губернатора Ивана Кибардина и главы крайимущества Александра Теплова в связи с приватизацией нескольких крупных объектов. По неподтверждённым данным, в поле зрения силовиков угодил и министр здравоохранения Дмитрий Попов — якобы в связи с проведением ряда госзакупок в период пандемии.

По мнению политолога Сергея Асеева, нынешняя команда Томенко состоит из нескольких условных групп, в том числе алтайской и красноярской. Сохранение баланса между ними влияет на управляемость и эффективность всего кабмина. Именно в этой логике и стоит ожидать каких-то кадровых подвижек. «Вопросы назначения министров и заместителей губернатора Виктор Томенко по закону решает самостоятельно. А вот назначение ключевых министров (в т.ч. финансово-экономического блока) требует согласования профильных федеральных ведомств. Именно этим обстоятельством зачастую объясняются длительные заминки», — резюмировал эксперт.