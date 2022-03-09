Минобороны показало документы с планами ВСУ атаковать Донбасс

Российские военные заполучили документы, которые подтверждают подготовку Киевом наступательной операции на Донбасс. Провести её собирались в марте, сообщает РИА Новости.

«В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования Нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции в Донбассе в марте 2022 года», — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, в распоряжении ведомства оказался приказ командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана. В этих документах прописан план подготовки одной из ударных группировок. В частности прописаны требования к психологическому отбору кандидатов.