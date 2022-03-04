Минобороны РФ рассказало о ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины к этому часу. Как сообщает РИА Новости, Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны.

На большей части Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается. Российская сторона доставила в страну 217 тонн гуманитарных грузов, проведено 20 гуманитарных акций, запланировано ещё 35.

Более 7,5 тысячи иностранцев удерживаются в украинских городах в качестве заложников. За сутки эвакуированы из страны 5855 человек, из них 1670 — дети. Должностные лица в офисе Зеленского отказались помогать с эвакуацией мирного населения из Харькова.

Кроме того, в Сумах неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами. Ранено пять человек, судьба ещё 11 неизвестна. В большинстве городов Украины бесчинствуют нацбатальоны.