Минобороны РФ: националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов

Украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«По подтверждённым данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать дома, установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, расположенных вне города. Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным журналистам», — заявили в ведомстве.