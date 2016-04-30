Минобороны РФ ответило на заявления Пентагона о маневрах Су-27 над Балтикой

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков заявил, что все полеты российских самолетов проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Об этом сообщил ТАСС.

В ответ на прозвучавшее ранее заявление американского военного ведомства Конашенков ответил: "Мы начинаем уже привыкать к обидам представителей Пентагона относительно якобы "непрофессиональных" маневров наших истребителей при перехвате у российских границ американских самолетов". По словам представителя Минобороны РФ, самолет-разведчик RC-135U "всякий раз пытается подкрадываться к российской границе с выключенным транспондером. Поэтому дежурным силам ПВО приходится поднимать в воздух истребитель, чтобы визуально идентифицировать тип самолета и его бортовой номер".

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По мнению Конашенкова у этой проблемы есть два решения: либо американские ВВС перестанут летать рядом с российской границей, либо начнут включать транспондер для автоматической идентификации радиолокационными средствами объективного контроля.

Представитель военного ведомства отметил, что другой самолет-разведчик Boeing OC-135B в рамках международного договора по "Открытому небу" спокойно сел в Улан-Уде. "И никто не поднимал истребителей для его идентификации",- подчеркнул генерал Конашенков.

Напомним, накануне официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик Соединенных Штатов в районе Балтики. По ее словам, "29 апреля самолет ВВС США RC-135, совершавший обычный полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским Су-27, который действовал опасным и непрофессиональным образом".

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Она подчеркнула, что перехват произошел спустя несколько недель после опасного сближения российского самолета с американским эсминцем Donald Cook. Данные действия могут привести к эскалации напряженности между Россией и Америкой, подчеркнула Балданза.