Минобороны РФ сообщило о бегстве украинских военных

Подразделения и военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Об этом заявили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Также в ведомстве рассказали, что со стороны российских вооружённых сил ударов по городам Украины нет. В Минобороны уточнили, что мирному населению ничего не несёт угрозы — высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, подчёркивает министерство.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.