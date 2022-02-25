Минобороны России сообщило об итогах первого дня спецоперации на Украине

После начала спецоперации на территории Украины в результате ударов российских вооружённых сил из строя выведено 74 объекта военной инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Среди них — 11 аэродромов, 3 командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и “Бук-М1”. Сбит боевой вертолёт, 4 беспилотных аппарата Bayraktar TB2.

Также Конашенков рассказал, что российский штурмовик Су-25 потерпел крушение из-за ошибки пилотирования. Лётчик катапультировался и прибыл в расположение своей воинской части.