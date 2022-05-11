Минстрой начал оценку затрат на восстановление Донбасса

Минстрой начал оценку затрат на восстановление инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, передаёт ТАСС.

Чиновник при этом отметил, что пока не может назвать конкретных цифр.

«У нас уже достаточный период люди работают и оценивают ситуацию, всю техническую, инженерную инфраструктуру. Поэтому задача — помочь людям, оказать оперативную помощь», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в алтайском городе Заринске появится улица Защитников Донбасса.