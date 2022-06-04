Минюст признал журналиста Алексея Пивоварова* и бизнесмена Евгения Чичваркина* иноагентами
Соответствующий статус получили еще пять персон
4 июня 2022, 12:00
Известный телеведущий Алексей Пивоваров* получил статус СМИ-иноагента, следует из соответствующего перечня Минюста РФ.
Аналогичный статус также получили журналисты Олег Кашин* и Михаил Соколов*, активистка Юлия Цветкова*, правозащитница Ирина Данилович* и политолог Николай Петров*.
Кроме того, реестр физлиц-иноагентов пополнил бизнесмен Евгений Чичваркин*.
В мае Минюст признал иноагентом Михаил Ходорковского*.
*Лицо, выполняющее функции иноагента
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