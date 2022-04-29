Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Минюст исключил из реестра СМИ-иногентов соучредителя движения наблюдателей за выборами «Голос» (признано иноагентом) Аркадия Любарева и координатора компании Людмилу Кузьмину. Как сообщает «Ъ», это первое исключение из реестра СМИ-иноагентов за все время его существования.

Как объяснили в ведомстве, решение приняли на основании заявлений об исключении, а также «поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти». По действующему закону из реестра СМИ-иноагентов могут исключить в двух случаях — из-за смерти или при предоставлении доказательств об отсутствии иностранного финансирования. Любарев и Кузьмина внести в список в сентябре 2021 года.

Напомним, что 25 апреля в госдуму внесли новый аконопроект об иностранных агентах. В документ предлагается считать иноагентом лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах, в том числе — за распространение и участие в создании сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».