Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать Калининграду другое название. Об этом сообщает BAZA.

Миронов считает, что настал тот момент, когда надо подумать о придании статуса края региону, имеющему для России стратегическое значение.

«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — заявил Миронов.

Он также добавил, что окончательное решение по этому вопросу должны принимать жители региона.