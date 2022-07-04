Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
По его мнению, настал тот момент, когда надо подумать о придании статуса края региону, имеющему для России стратегическое значение
Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать Калининграду другое название. Об этом сообщает BAZA.
Миронов считает, что настал тот момент, когда надо подумать о придании статуса края региону, имеющему для России стратегическое значение.
«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», — заявил Миронов.
Он также добавил, что окончательное решение по этому вопросу должны принимать жители региона.