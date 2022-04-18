Мишустин: К концу 2023 года все госуслуги в России будут в электронном виде

Все госуслуги в России будут предоставляться в электронном виде к концу 2023 года. Соответствующая концепция уже утверждена, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам политика, переход на цифровой формат будет проходить последовательно.

«Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — цитирует его «Интерфакс».

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На совещании Мишустин также рассказал, что в России создадут систему продовольственных оптовых рынков, которая позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для исполнения закона о суверенном интернете и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.