Мишустин: К концу 2023 года все госуслуги в России будут в электронном виде
По словам премьер-министра, это позволит свести на нет бумажную волокиту и сэкономит деньги граждан
Все госуслуги в России будут предоставляться в электронном виде к концу 2023 года. Соответствующая концепция уже утверждена, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам политика, переход на цифровой формат будет проходить последовательно.
«Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг», — цитирует его «Интерфакс».
На совещании Мишустин также рассказал, что в России создадут систему продовольственных оптовых рынков, которая позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует модернизировать оборудование для исполнения закона о суверенном интернете и на его базе создать федеральную систему защиты от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.