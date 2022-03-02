Мишустин объявил о новых мерах поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых мерах поддержки для бизнеса и экономики. Как сообщает РИА Новости, сотрудники IT-компаний России получат отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку, а в стране введут мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса с 10 марта и до конца года.

Кроме того, правительство получит дополнительные полномочия, чтобы быстрее принимать решения, касающиеся лекарств. Кабмин и власти регионов получат право продления сроков уплаты налогов.

Отдельно власти на полгода продлевают компенсацию малому и среднему бизнесу комиссий при использовании СБП. Правительство также поможет бизнесу защитить свои активы за рубежом, будет запущен новый этап амнистии капиталов.