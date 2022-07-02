Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в соглашениях Совета Европы

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, речь идёт об участии российских специалистов в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, а также в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Европейскую комиссию за демократию через право. Кроме того, Россия больше не будет работать в рамках частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

В перечень вошли Европейская аудиовизуальная обсерватория, Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства, проката кинематографических и аудиовизуальных работ. Документ также касается частичного соглашения по спорту, расширенного о культурных маршрутах и соглашения Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».