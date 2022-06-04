Мишустин стукнулся «кулачками» с нижегородскими чиновниками

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом. Приземлившись в аэропорту столицы региона, глава российского правительства поздоровался со всеми встречающимися, в том числе с губернатором Глебом Никитиным, стукнувшись «кулачками», сообщает «Типичный Нижний Новгород».

Как отмечает ТАСС, целью поездки в Нижегородскую область главы кабмина было поучаствовать на пленарной сессии VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России» и ознакомиться с проектом строительства ледового дворца.

Напомним, Михаил Мишустин приезжал в Барнаул в начале марта 2021 года. Примечательно, что с алтайскими чиновниками стукаться «кулачками» он не стал, зато всем крепко пожал руки.