Многодетную мать из Барнаула осудили за убийство новорожденного ребенка

27-летнюю жительницу Барнаула осудили на полтора года колонии-поселения за убийство собственного ребёнка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следствие и суд установили, что в ноябре 2021 года женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребёнка, после чего приняла меры к его убийству — так она хотела скрыть факт беременности от своих родных.

«Ребёнок скончался в результате механической асфиксии. После этого осуждённая скрыла следы преступления, закопав тело младенца на территории домовладения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина признала вину полностью и раскаялась. Суд признал её виновной по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»), назначив полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.