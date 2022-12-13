Могущество и сила. ЛДПР отмечает 33-летие. Видео

33 года назад, 13 декабря 1989 года, в Москве состоялось учредительное собрание Либерально-демократической партии Советского Союза. Сегодня ЛДПР — одна из самых старых партий современной России.

«33-летие мы празднуем без нашего основателя — Владимира Вольфовича Жириновского. Но нынешний председатель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий не раз повторял, что ЛДПР — навсегда останется партией Жириновского. ЛДПР будет продолжать дело нашего пророка, нашего гения!» — отметили в алтайском отделении партии.

Алтайские либерал-демократы совместно с активистами барнаульского отделения партии подготовили видео в честь 33-летия.

ЛДПР участвовала в выборах в Госдуму всех восьми созывов, имеет большой пул депутатов на всех уровнях представительной власти. В Алтайском крае ведёт активную работу по защите прав населения.