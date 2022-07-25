Молодёжь из «Политеха» массово встала под знамёна «Партии пенсионеров» на выборах в Барнаульскую думу

Центральная районная территориальная избирательная комиссия Барнаула заверила список «Партии пенсионеров» для участия в выборах в городскую думу. Возглавляет его 31-летний Эдуард Барчук, директор ООО «Детали Запчасти». Возраст остальных кандидатов варьируется от 20 до 24 лет. Большая часть из них — студенты АлтГТУ. В партийном списке «пенсионеров» минимально возможное число кандидатов — 20 человек, которые распределены по 10 территориальным группам.

Эдуард Барчук в недавнем прошлом входил в Общественную палату Барнаула, до этого несколько лет возглавлял алтайское отделение партии «Великое Отечество». В 2020 году она была ликвидирована. Затем Барчук вошёл в число сторонников движения «За правду» Захара Прилепина. Однако после объединения прилепинцев с эсерами Сергея Миронова и патриотами Геннадия Семигина долгое время фамилия Барчука нигде не фигурировала. Сейчас реготделение «Партии пенсионеров» в Алтайском крае возглавляет Александр Третьяков.

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Интересно, что ранее такой же юный состав, как и «пенсионеры», на выборы в БГД выставили ещё две партии — «Родина» и «Зелёные». Большинство из них — вновь студенты алтайского «Политеха». Так, у «экологов» двум самым молодым кандидатам только в текущем году исполнилось по 18 лет.

По наблюдению политблогера и кандидата в депутаты гордумы от КПРФ Егора Поломошнова, в президиуме студенческого правительства АлтГТУ работают четыре кандидата от «Зелёных» и по одному — от «Родины» и «Партии пенсионеров».

Теперь всем трём малым партиям для попадания в бюллетень нужно собрать как минимум по 2626 подписей. Сделать это необходимо до 1 августа. После чего проверкой листов займётся избирком. Если процент брака не превысит допустимой величины, партии зарегистрируют на выборах.