"Момент истины": Макрон оценил крепкое рукопожатие Трампа

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал крепкое рукопожатие лидера США Дональда Трампа,сообщает РИА "Новости".

Отметим, что встреча лидеров обоих государств произошла перед саммитом НАТО в Брюсселе. Политики встретились впервые.

"Наше с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины", — отметил Эммануэль Макрон в интервью для журнала Journal du Dimanche.

Также президент Франции подчеркнул, что не собирается делать никаких даже мелких уступок. СМИ пишут, что

крепкое рукопожатие лидеров должно было означать намерение французского президента "вписаться в логику равенства партнеров".