Монополизация рынка. «Новые люди» раскритиковали поправки в федеральный закон «О рекламе»

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме выступили против принятия поправок в федеральный закон «О рекламе», поскольку это приведет к монополизации рынка. Об этом заявила парламентарий Сардана Авксентьева, передает партийная пресс-служба.

Недавно в Госдуме в первом чтении был одобрен законопроект о создании в России единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, который предполагает внесение изменений в закон «О рекламе». Согласно новым правилам, размещать любую информацию на цифровых баннерах можно будет исключительно через специальный сайт. Единый оператор будет отвечать не только за наружную рекламу, но и за частные объявления о продаже товаров и услуг в интернете. Как результат, сервисам, занимающимся публикацией подобных объявлений, придется прекратить свою работу и вернуть клиентам деньги за неоказанные услуги.

Подобную инициативу резко раскритиковали депутаты фракции «Новые люди». По их мнению, принятие законопроекта приведет не только к подорожанию стоимости рекламных услуг большинства компаний, но и откроет возможности для монополизации в других областях.

«Любая монополия — это снижение качества, рост цен и закрытие небольших компаний. Закон ударит не только по бизнесу, но и по простым людям: его авторы хотят контролировать все интернет-площадки с объявлениями. И главная опасность. Если закон будет принят, это создаст прецедент для ползучей монополизации в других областях. Отсутствие конкуренции затормозит нашу экономику, лишив предпринимателей стимула развиваться», — отметила Сардана Авксентьева.