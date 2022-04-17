Мошенники стали в три раза чаще находить своих жертв в социальных сетях, их жертвами все чаще становятся молодые люди в возрасте 18-22 лет. Об этом в воскресенье, 17 апреля, со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова сообщает РИА Новости.

По словам Кузнецова, злоумышленники по-прежнему совершают звонки, представляясь сотрудниками службы безопасности банка или российских силовых структур. Их цель — заставить жертву обмана перевести деньги на якобы безопасный счет, на деле принадлежащий мошенникам.

Все чаще при звонках подставляются настоящие номера силовых ведомств, что вводит жертв обмана в заблуждение.

«Доля таких звонков выросла c 1-2% в январе 2021 года до 11 процентов в декабре 2021 года», — рассказал Кузнецов.