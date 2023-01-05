«Мы меньше, чем надо, делать не будем». Лучшие цитаты политиков, бизнесменов и чиновников в 2022 году

Нравоучения, споры вокруг цифровых показателей и недовольство принятыми решениями — в подборке amic.ru

05 января 2023, 10:04, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В 2022 году красноречием отличились не только депутаты АКЗС (самые запоминающиеся высказывания парламентариев мы перечислили тут). Не менее ярко в ходе публичных дискуссий проявили себя политики и предприниматели. Зачастую они спорили между собой, ругались, но в итоге приходили к компромиссу. По традиции наиболее ёмкими с точки зрения крылатых фраз получались заседания краевого правительства. Здесь чаще всего своих подчинённых отчитывал губернатор Виктор Томенко. Но ответ приходилось держать и главе региона — перед премьером и президентом. Amic.ru подготовил лучшие цитаты уходящего года, на этот раз от политиков и бизнесменов.

Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива»:

«Все, кто социальными объектами занимался, благополучно „накрылись“. Подождите, вот сорвутся все аукционы — запляшут власти. Ну сорвались — не пляшут ни хрена!»

Фото: palata. brn22.ru

Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива»:

«Земли нет. Нет у нас в России, в Сибири земли. Как так?»

Фото: doc22.ru

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

«600 млн внебюджетных инвестиций — маловато, Виктор Петрович!»

Фото: premier.gov.ru

Владимир Путин, президент России:

«Но всё-таки, Виктор Петрович, я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%».

Фото: kremlin.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Когда мы говорим про миллиарды, то получаем вопросы от наших избирателей: это что за бизнес такой, в который надо ещё столько денег вкладывать?»

Фото: akzs.ru

Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

«Мы не поддерживаем штаны, извините за такой сленг. У нас на 1 рубль вложенной поддержки приходится 7,2 рубля возврата по налогам».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Сбор помощи, поддержка на благотворительной основе начинает обрастать злостью, претензиями к органам власти, которые вовлечены в этот процесс».

Фото: altairegion22.ru

Татьяна Ларина, зампредседателя правления Алтайского союза предпринимателей:

«Я знаю некоторых ребят из этих центров — молодые, умелые, толковые. А чего они в бизнес не идут? Почему они его поддерживают? Учат как начать, а сами не начинают?»

«Когда мы говорили о снижении с 6 до 3% упрощённой ставки — нам говорят в ответ: «Не-воз-мож-но: все детские сады пропадут, инвалиды останутся без колясок и т.д.».

Фото: скриншот с YouTube

Татьяна Ларина, зампредседателя правления Алтайского союза предпринимателей:

«Много лет назад было модно на юбилей дарить свёрток. Юбиляр его разворачивает-разворачивает, а там внутри — надувной шарик. От слова — надувательство».

«И мне непонятно, что за игра идёт такая — все работают, все поддерживают и ничего не происходит? Может быть, мы не то делаем, может быть, по-другому надо как-то?»

Фото: скриншот с YouTube

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Мужчина — это человек, женщина не мужчина, значит женщина... — и сделали вывод».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Если у вас есть команда голосовать против и вы её выполняете, так скажите об этом честно. Критиковать надо друг друга, но соблюдая этику и проявляя уважение».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Господдержка составляет всего 4 млрд. Что такое 4 млрд в 240 млрд? Может, её вообще не давать? Где эти 4 млрд ходят-бродят? Они незаметны. Но у нас они превращаются в притчу во языцех».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Была прибыль 300 млн, стала 1,3 млрд — а всё равно давай господдержку. То есть логика: прибыль я положу в карман, а на этот вид деятельности дай поддержку».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Нет, вы не можете так ответить. Вы можете сказать, что сделали всё, что могли. А наилучшим образом или нет — эту оценку вам должны дать со стороны».

Фото: altairegion22.ru

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

«Мы меньше, чем надо, делать не будем».

Фото: altairegion22.ru