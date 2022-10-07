На Алтае главу райотделения ЕР сменят из-за «дестабилизации» и провальных выборов

«Единая Россия» сменит руководителя членов партии в Алтайском районе, сообщает краевое отделение ЕР.

«Президиум регионального политсовета приостановил полномочия секретаря местного отделения Алтайского района Сергея Черепанова. Полномочия возложены на Павла Михалева — руководителя фракции „Единая Россия“ в Алтайском районном Собрании депутатов», — говорится в сообщении.

Причиной стал «недобросовестный подход» Черепанова к работе по подбору людей в органы местного самоуправления, что привело к «крайне низкой поддержке кандидатов от партии на выборах».

Следствием этого, подчеркнули в ЕР, стала «дестабилизация работы местного отделения партии и её представителей» — и на территории района, и в райсовете.

Напомним, в целом в Алтайском крае «Единая Россия» получила около 80% всех мандатов на выборах 2022 года.